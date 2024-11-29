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Стали известны номинанты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Стали известны номинанты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
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Международная футбольная федерация (ФИФА) объявила номинантов на звание лучшего тренера по итогам 2024 года. В список вошли пять специалистов.

Карло Анчелотти («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Хаби Алонсо («Байер»), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).

Ранее ФИФА объявила номинантов на звание лучшего футболиста 2024 года. Претенденты были отобраны на основе их выступлений с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.

Действующим обладателем награды является главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

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