Галактионов высказался о заменах «Локомотива» в проигранном матче Кубка России с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал замены в составе своей команды по ходу ответной игры 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России со столичным «Динамо» (0:1, 3:4 пен., первый матч 2:1).

— Личка до последнего тянул с заменами. Не хотели тоже подождать и в противовес бросить свежих игроков?

— Мы, в первую очередь, смотрели на себя. Было видно, что после нереализованного момента у Наира и двигательная активность, и уровень планки единоборств снизился, поэтому замена напрашивалась. Сильянов достаточно хорошо вышел. С Самошниковым на фланге они предложили стабильность и скорость. Что касается замены Тимофеева — это карточка, плюс было видно, что он подустал. Батракова спустили, и более подвижного игрока в среднюю линию выпустили, который успевал покрывать расстояние. То же самое касается и замены Пиняева, — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

Железнодорожники первую замену в матче с «Динамо» провели уже в первом тайме — на 32-й минуте вместо получившего повреждение нападающего Тимура Сулейманова вышел Дмитрий Воробьёв, после перерыва Михаил Галактионов провёл сдвоенные замены на 65-й и на 83-й минутах. Главный тренер «Динамо» Марцел Личка свои замены начал проводить на 77-й минуте, выпустив на поле сразу трёх новых игроков.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»