Личка объяснил, почему поздно сделал замены в матче Кубка России «Локомотив» — «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал замены своей команды в ответном матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Бело-голубые после домашнего поражения 1:2 в первой игре одержали победу со счётом 1:0 с голом на последних минутах, после чего выиграли решающую серию пенальти (4:3).

— Вы поздно сделали замены. Чем это вызвано?

— У меня в голове был игровой план, и я собирался изначально сделать 2-3 замены на 70-75-й минуте. И я выпустил Бителло, Артура и Фомина на эти 15 минут. Во втором тайме у нас получалась игра. Я думал, что будет тяжело Луису, но физически он смотрелся очень хорошо. В итоге я сначала сделал тройную замену, а потом включил в игру Грулёва, как второго мощного нападающего, и мы перешли на схему 4-1-5, где Фомин остался один в центре, потому что надо было рисковать, — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

В ответном матче с «Локомотивом» Марцел Личка не делал замен до 77-й минуты, когда выпустил на поле сразу трёх свежих игроков. Четвёртую замену чешский тренер провёл на 87-й минуте.

Московское «Динамо» продолжит борьбу за Кубок России в верхней сетке плей-офф (Пути РПЛ), где на стадии полуфинала проведёт двухматчевое противостояние с «Зенитом», ЦСКА или «Ростовом». Жеребьёвка полуфинальных пар Пути РПЛ Кубка России пройдёт 30 ноября.

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