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Доннарумма и Лунин вошли в список номинантов на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА

Доннарумма и Лунин вошли в список номинантов на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА
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ФИФА назвала семь номинантов на звание лучшего голкипера 2024 года.

В список вошли: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Андрей Лунин («Реал»), Мик Меньян («Милан»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Давид Райя («Арсенал»), Унаи Симон («Атлетик»).

Претенденты были отобраны на основе их выступлений с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.

Напомним, 28 октября Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес по итогам сезона-2023/2024 стал обладателем приза имени Льва Яшина. Аргентинец во второй раз подряд выиграл престижную награду.

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