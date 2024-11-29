Доннарумма и Лунин вошли в список номинантов на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА

ФИФА назвала семь номинантов на звание лучшего голкипера 2024 года.
В список вошли: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Андрей Лунин («Реал»), Мик Меньян («Милан»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Давид Райя («Арсенал»), Унаи Симон («Атлетик»).
Претенденты были отобраны на основе их выступлений с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.
Напомним, 28 октября Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес по итогам сезона-2023/2024 стал обладателем приза имени Льва Яшина. Аргентинец во второй раз подряд выиграл престижную награду.
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