Галактионов рассказал о состоянии травмированного форварда «Локомотива» Тимура Сулейманова

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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился информацией о состоянии здоровья нападающего Тимура Сулейманова, получившего травму в ответной игре 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России со столичным «Динамо» (0:1, 3:4 пен., первый матч 2:1).

— Каково состояние Тимура Сулейманова?

— Он подвернул голеностоп и не смог продолжить игру, попросил замену. У него большой отёк. Мы лимитировали его действия, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

На 32-й минуте матча «Локомотив» — «Динамо» Михаил Галактионов произвёл вынужденную замену — вместо получившего повреждение форварда Тимура Сулейманова на поле вышел Дмитрий Воробьёв.

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