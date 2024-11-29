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Галактионов рассказал о состоянии травмированного форварда «Локомотива» Тимура Сулейманова

Галактионов рассказал о состоянии травмированного форварда «Локомотива» Тимура Сулейманова
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился информацией о состоянии здоровья нападающего Тимура Сулейманова, получившего травму в ответной игре 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России со столичным «Динамо» (0:1, 3:4 пен., первый матч 2:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 89'    

— Каково состояние Тимура Сулейманова?
— Он подвернул голеностоп и не смог продолжить игру, попросил замену. У него большой отёк. Мы лимитировали его действия, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

На 32-й минуте матча «Локомотив» — «Динамо» Михаил Галактионов произвёл вынужденную замену — вместо получившего повреждение форварда Тимура Сулейманова на поле вышел Дмитрий Воробьёв.

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