Галактионов ответил на вопрос о списке бьющих после проигранной серии пенальти с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на вопрос о списке бьющих игроков для проигранной серии пенальти в ответной игре 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России со столичным «Динамо» (0:1, 3:4 пен., первый матч 2:1).

— По поводу серии пенальти. Каким был процесс составления списка бьющих?

— Мы для себя понимаем. Те, кто отрабатывали пенальти — и штатные пенальтисты, и те, которые пробовали бить. Одно дело — на тренировке, без сопротивления, другое — в стрессовой ситуации, при полных трибунах. Это психологическая стрессоустойчивость. Мы спросили, кто готов. Те, кто постарше и кто подустал, сказали, что будут бить после пятёрки. Из тех, кто вызвался бить, как видите, три момента не реализовали, — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

В основную пятёрку бьющих игроков «Локомотива» в серии пенальти с «Динамо» вошли полузащитник Алексей Батраков, защитник Жерзино Ньямси, нападающий Дмитрий Воробьёв, нападающий Вадим Раков и защитник Евгений Морозов, дополнительный шестой удар выполнил защитник Александр Сильянов. Ньямси и Раков свои попытки не реализовали — их удары парировал голкипер бело-голубых Андрей Лунёв, Сильянов пробил выше перекладины.

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