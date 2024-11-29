Марцел Личка рассказал, как определил бьющих пенальти в выигранной серии с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о списке пенальтистов для послематчевой серии в ответной игре 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Бело-голубые после домашнего поражения 1:2 в первой игре одержали победу со счётом 1:0 с голом на последних минутах, после чего выиграли решающую серию пенальти (4:3).

— Как решали, кто будет бить пенальти?

— Я просто спросил у игроков, кто хочет бить пенальти, и потом записал очерёдность на бумаге, — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Послематчевые пенальти в составе бело-голубых исполняли нападающий Вячеслав Грулёв, нападающий Константин Тюкавин, полузащитник Артур, нападающий Муми Нгамалё и полузащитник Бителло, а также защитник Эли Даса, который нанёс решающий шестой удар. Попытки Тюкавина и Бителло были отражены голкипером «Локомотива» Антоном Митрюшкиным.

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