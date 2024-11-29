Отец украинского голкипера Трубина назвал глупостью отказ сына от рукопожатия с Головиным

Владимир Трубин отец украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина высказался о том, что голкипер отказался от рукопожатия с полузащитником «Монако» Александром Головиным (2:3) перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я считаю это глупостью. Вечером с ним поговорю!» — приводит слова Владимира Трубина Mash на странице в телеграм-канале.

Головин в матче с «Бенфикой» отметился результативной передачей. Россиянин выступает за французский клуб с 2018 года.

Трубин, в свою очередь, стал игроком португальской команды летом 2023 года, перейдя из «Шахтёра».

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