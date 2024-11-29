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Отец украинского голкипера Трубина назвал глупостью отказ сына от рукопожатия с Головиным

Отец украинского голкипера Трубина назвал глупостью отказ сына от рукопожатия с Головиным
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Владимир Трубин отец украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина высказался о том, что голкипер отказался от рукопожатия с полузащитником «Монако» Александром Головиным (2:3) перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Бен-Сегир – 13'     1:1 Павлидис – 48'     2:1 Магасса – 67'     2:2 Кабрал – 84'     2:3 Амдуни – 88'    
Удаления: Синго – 58' / нет

«Я считаю это глупостью. Вечером с ним поговорю!» — приводит слова Владимира Трубина Mash на странице в телеграм-канале.

Головин в матче с «Бенфикой» отметился результативной передачей. Россиянин выступает за французский клуб с 2018 года.

Трубин, в свою очередь, стал игроком португальской команды летом 2023 года, перейдя из «Шахтёра».

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