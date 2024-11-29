Эммануэль Пети: думаю, Килиана Мбаппе сглазили, я верю в это

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал неудачи нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в мадридском клубе.

«Я думаю, его действительно сглазили. Я верю в такие вещи. Вы, может быть, не верите. Я это говорю, потому что готов за свои слова отвечать. Я верю, у меня есть множество вещей, в которые я верю. Западные люди в такое не верят, это не в их культуре, мы слишком рациональны. Но я верю», — приводит слова Пети MaxiFoot.

Напомним, в своём последнем матче за «Реал» в Лиге чемпионов Мбаппе не удалось забить гол с пенальти в ворота «Ливерпуля» в 5-м туре общего этапа.

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