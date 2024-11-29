Опубликована статистика матча Кубка России «Локомотив» — «Динамо»

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику ответного матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Динамо» (0:1, 3:4 пен., первый матч 2:1).

Бело-голубые более чем в два раза превзошли хозяев поля по показателю ожидаемых голов xG — 1,84 против 0,88. «Динамо» создало у ворот «Локомотива» шесть голевых моментов против трёх в исполнении железнодорожников, красно-зелёные нанесли девять ударов по воротам (три в створ), гости — 15 ударов (семь в створ). При этом динамовцы владели мячом 64% времени, игроки «Локомотива» — 36%.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ, где его соперником может стать «Ростов», «Зенит» или ЦСКА. «Локомотив» продолжит борьбу за Кубок России в нижней сетке плей-офф (Пути регионов), включившись в неё со второго этапа 1/4 финала.

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