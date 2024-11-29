Два гола «Ромы» в матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом» были отменены VAR

В ночь с 28 на 29 ноября мск на поле лондонского стадиона «Тоттенхэм Хотспур» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы. «Тоттенхэм» и итальянская «Рома» сыграли вничью со счётом 2:2, итальянцы ушли от поражения в добавленное время.

При этом ещё два гола римлян не были засчитаны после видеопросмотров. На 22-й минуте при счёте 1:1 из-за выявленного VAR офсайда был отменён забитый мяч нападающего гостей Стефана Эль-Шаарави. На 55-й минуте при счёте 2:1 в пользу английского клуба видеорефери отменили также и гол форварда «Ромы» Артёма Довбика — и в этом случае было определено положение «вне игры».

Видео: Реакция Азара на накинутую на него футболку «Тоттенхэма»