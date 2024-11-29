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Два гола «Ромы» в матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом» были отменены VAR

Два гола «Ромы» в матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом» были отменены VAR
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В ночь с 28 на 29 ноября мск на поле лондонского стадиона «Тоттенхэм Хотспур» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы. «Тоттенхэм» и итальянская «Рома» сыграли вничью со счётом 2:2, итальянцы ушли от поражения в добавленное время.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
1:0 Мин – 5'     1:1 Н'Дика – 20'     2:1 Джонсон – 34'     2:2 Хуммельс – 90+1'    

При этом ещё два гола римлян не были засчитаны после видеопросмотров. На 22-й минуте при счёте 1:1 из-за выявленного VAR офсайда был отменён забитый мяч нападающего гостей Стефана Эль-Шаарави. На 55-й минуте при счёте 2:1 в пользу английского клуба видеорефери отменили также и гол форварда «Ромы» Артёма Довбика — и в этом случае было определено положение «вне игры».

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Видео: Реакция Азара на накинутую на него футболку «Тоттенхэма»

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