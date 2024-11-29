Стало известно, какой клуб может возглавить Зинедин Зидан

Французский специалист Зинедин Зидан может продолжить свою тренерскую карьеру в Лиге 1.

Как сообщает Transfer News Live в соцсетях, руководство «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к кандидатуре Зидана. Отмечается, что руководство парижан может рассмотреть возможность увольнения испанского наставника команды Луиса Энрике в случае непопадания в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

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