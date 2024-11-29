Месси назвал ключевой момент своей карьеры в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий в составе «Интер Майами», назвал свой самый важный момент в каталонской команде.

«Сложно выбрать что-то одно – я бы позволил сделать это кому-то другому. Но если нужно выбрать только один момент, то я назову свой дебют. Дело в том, на какие жертвы я шёл, когда переезжал из Аргентины. Ради этого момента я полностью изменил свою жизнь, поэтому считаю его самым важным», — сказал Месси в интервью на YouTube-канале 3Cat.

Напомним, клубная карьера Месси началась в испанской команде: с «Барселоной» нападающий выиграл 10 титулов чемпионата Испании, восемь Суперкубков Испании, четыре трофея Лиги чемпионов УЕФА и три чемпионата мира среди клубов. Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны», «Интер Майами» и сборной Аргентины.

Месси подписал фанату футболку, находясь в пробке: