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Кудряшов: этот «Спартак» пока не может бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство

Кудряшов: этот «Спартак» пока не может бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство
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Экс-защитник московского «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов высказался об игре и перспективах красно-белых в текущем сезоне под руководством сербского главного тренера Деяна Станковича.

«В первых играх с новыми тренерами команда бежала с новыми силами, эмоциями. Станкович обладает харизмой, именем. Но сейчас мы видим, что потихоньку команда становится блёклой. Это пока не тот «Спартак», который может бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство. Хотя в начале сезона смотрел их игру с «Динамо» в Кубке — они без шансов отвозили соперника. Будем надеяться, что будет идти волнами, а не просто вниз», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

«Спартак» набрал 31 очко в 16 турах РПЛ и занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая на восемь очко в от лидирующего «Зенита» и на семь очков от находящегося на второй строчке «Краснодара».

Полное интервью с Фёдором Кудряшовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время
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