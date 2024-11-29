Поль Погба может вернуться в АПЛ

Французский полузащитник Поль Погба, ранее выступавший за туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», может вернуться в АПЛ.

Как сообщает Goal, на футболиста претендует лондонский «Фулхэм». Отмечается, что окружение игрока также советует ему продолжить карьеру в Англии. Сам француз намерен возобновить свои выступления в топ-лиге.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

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