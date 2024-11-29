Фёдор Кудряшов: Дзюба — лидер. Не думаю, что он слишком много на себя берёт

Экс-защитник московского «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов высказался о лидерских качествах нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Не думаю, что он слишком много берёт на себя. Он лидер, очень часто в командах не хватает таких людей. Думаю, приходя в новую команду, Артём смотрит, есть ли лидеры на поле, в раздевалке. Если видит, что команде не хватает этого, включается по полной. Не думаю, что такого бывает слишком много», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

36-летний экс-нападающий сборной России, «Спартака» и «Зенита» Артём Дзюба в мае 2024 года покинул московский «Локомотив», в сентябре на исходе летнего трансферного окна форвард подписал контракт с тольяттинским «Акроном». В ноябре Дзюба дал большое скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство и главного тренера железнодорожников, не продливших с ним контракт.

Полное интервью с Фёдором Кудряшовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.