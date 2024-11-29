Иван Обляков рассказал, какое футбольное качество хотел бы перенять у Миралема Пьянича

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался об игре боснийского футболиста красно-синих Миралема Пьянича.

«Миралем — добрый, открытый парень. С ним можно пообщаться по любому поводу и на любую тему. Если на тренировке в упражнениях ребята немного перебарщивают, суетятся, то он просто говорит действовать спокойнее. Видно, как он работает с мячом, практически не ошибается. Думаю, что в этом его большой плюс. Некоторые его качества хочется перенять — например, то, как он видит игру», — приводит слова Облякова ТАСС.

В нынешнем сезоне Пьянич принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности боснийский полузащитник провёл на поле 332 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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