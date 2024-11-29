Андрей Аршавин рассказал о серьёзных проблемах со зрением

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил о серьёзных проблемах со зрением.

«Я сейчас сходил на обследование. Сказали, что я вижу только на 20 процентов. Для меня это вообще проблема. Последний раз я был у врача в 2015 году, когда думал, что сделаю коррекцию глаз. Мне сказали: «Подожди, доиграй в футбол». Я ещё тогда очки не носил.

Сейчас я решился и пошел, но мне сказали, что я дальнозоркий. Близоруким это помогает, а дальнозорким… Единицы у меня все равно не будет, читать я буду в очках. Потом мне сказали, что у меня будет катаракта, скорее всего, и мне нужно будет менять хрусталики. Поэтому коррекция точно не подходит. И поэтому все отложилось до лучших времён», — сказал Аршавин в шоу «Карты, деньги, два мяча».

В составе сборной России Андрей Аршавин сыграл 75 матчей, забил 17 голов и записал на свой счёт 20 передач. В январе 2022 года экс-игрок российской национальной команды был назначен на пост гендиректора петербургского «Зенита» по спортивному развитию.

Самые титулованные футбольные клубы России: