Ван Дейк отреагировал на свой возможный переход в «Реал» из «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о своём возможном переходе в мадридский «Реал».

«Трансфер летом в «Реал»? Не могу ответить. Пока сосредоточен только на игре с «Манчестер Сити», — приводит слова ван Дейк El Chiringuito.

33-летний футболист выступает в составе мерсисайдцев с 2018 года. За этот период он принял участие в 287 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Ван Дейк показал, как восстанавливается посте тяжёлой травмы: