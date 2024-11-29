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Ван Дейк отреагировал на свой возможный переход в «Реал» из «Ливерпуля»

Ван Дейк отреагировал на свой возможный переход в «Реал» из «Ливерпуля»
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о своём возможном переходе в мадридский «Реал».

«Трансфер летом в «Реал»? Не могу ответить. Пока сосредоточен только на игре с «Манчестер Сити», — приводит слова ван Дейк El Chiringuito.

33-летний футболист выступает в составе мерсисайдцев с 2018 года. За этот период он принял участие в 287 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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