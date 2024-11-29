Головин оценил Слуцкого в роли стендап-комика

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о главном тренере китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.

«Как мне Слуцкий в роли стендапера? Нормально. Получается у него», — сказал Головин на своём прямом эфире.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10: