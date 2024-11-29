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Иван Обляков назвал сильные стороны главного тренера сборной России Валерия Карпина

Иван Обляков назвал сильные стороны главного тренера сборной России Валерия Карпина
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков ответил на вопрос о сильных качествах главного тренера «Ростова» и национальной команды Валерия Карпина.

— В этом году Российский футбольный союз продлил контракт с тренером Валерием Карпиным. Какие бы вы выделили у него сильные стороны?
— С Валерием Георгиевичем очень комфортно. Он умеет мотивировать на каждую игру — вне зависимости от уровня соперника. Думаю, что результаты команды это подтверждают, — приводит слова Облякова ТАСС.

55-летний Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 20 матчей, в которых одержала 14 побед и пять раз сыграла вничью при одном поражении. В 2024 году сборная России выиграла все пять проведённых товарищеских матчей с общим счётом 26:0 и удерживает шестиматчевую победную серию с общим счётом 34:0.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

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