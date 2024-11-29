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Лионель Месси поделился любимым воспоминанием со времён выступления за «Барселону»

Лионель Месси поделился любимым воспоминанием со времён выступления за «Барселону»
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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий в составе «Интер Майами», рассказал о своём любимом воспоминании в каталонском клубе.

«Любимое воспоминание из «Барселоны»? Тот год, когда мы выиграли шесть трофеев [2009]. Тогда вся команда наслаждалась процессом – тренировками, матчами. Каждый день. Мы выходили на поле, уже зная, что победим, – вопрос был только в том, с каким счётом. Это был действительно прекрасный год», — сказал Месси в интервью на YouTube-канале 3Cat.

Напомним, клубная карьера Месси началась в испанской команде: с «Барселоной» нападающий выиграл 10 титулов чемпионата Испании, восемь Суперкубков Испании, четыре трофея Лиги чемпионов УЕФА и три чемпионата мира среди клубов. Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны», «Интер Майами» и сборной Аргентины.

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