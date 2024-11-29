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37-летний Месси рассказал об опыте, полученном в академии «Барселоны»

37-летний Месси рассказал об опыте, полученном в академии «Барселоны»
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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий в составе «Интер Майами», вспомнил, как начинал свой футбольный путь в молодёжной академии «блауграны».

«Ла Масия» значит для меня очень много. Я жил в академии с 13 лет, провёл там больше времени, чем в Аргентине. Я вырос с ценностями, которые привили мне в «Ла Масии». Этот опыт сформировал меня как игрока и человека», – сказал Месси в интервью на YouTube-канале 3Cat.

Напомним, клубная карьера 37-летнего Месси началась в испанской команде: с «Барселоной» нападающий выиграл 10 титулов чемпионата Испании, восемь Суперкубков Испании, четыре трофея Лиги чемпионов УЕФА и три чемпионата мира среди клубов. Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны», «Интер Майами» и сборной Аргентины.

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