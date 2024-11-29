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29 ноября главные новости спорта, результаты Лиги Европы, Кубок России, футбольные трансферы, КХЛ, теннис, допинг

Фёдор Чалов забил в Лиге Европы, первая победа «МЮ» при Амориме. Главное к утру
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Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов забил гол в еврокубках, «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу при новом тренере в матче Лиги Европы с «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, московское «Динамо» пробилось в полуфинал Пути РПЛ Кубка России благодаря голу в концовке и серии пенальти с «Локомотивом». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Чалова помог ПАОКу победить РФШ в матче Лиги Европы.
  2. Дубль Хойлунда позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Будё-Глимт» с Хайкиным в матче ЛЕ.
  3. «Динамо» в серии пенальти победило «Локомотив» и вышло в следующую стадию Кубка России.
  4. Определились все участники следующих этапов Кубка России.
  5. Гол Хуммельса на 90+1-й минуте помог «Роме» избежать поражения в матче ЛЕ с «Тоттенхэмом».
  6. ФИФА объявила номинантов на звание лучшего футболиста 2024 года.
  7. В Брунее объявили об увольнении президента футбольной ассоциации.
  8. «Динамо» обратится в ЭСК после матча Кубка России с «Локомотивом».
  9. Стало известно, какой клуб может возглавить Зинедин Зидан.
  10. ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ.
  11. Швёнтек в день сдачи положительного допинг-теста указала, что принимает сразу 14 добавок.
  12. Хет-трик Берёзкина помог «Локомотиву» обыграть «Трактор» в матче лидеров КХЛ.
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