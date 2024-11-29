Фёдор Чалов забил в Лиге Европы, первая победа «МЮ» при Амориме. Главное к утру

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов забил гол в еврокубках, «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу при новом тренере в матче Лиги Европы с «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, московское «Динамо» пробилось в полуфинал Пути РПЛ Кубка России благодаря голу в концовке и серии пенальти с «Локомотивом». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».