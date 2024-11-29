Фёдор Чалов забил в Лиге Европы, первая победа «МЮ» при Амориме. Главное к утру
Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов забил гол в еврокубках, «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу при новом тренере в матче Лиги Европы с «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, московское «Динамо» пробилось в полуфинал Пути РПЛ Кубка России благодаря голу в концовке и серии пенальти с «Локомотивом». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Чалова помог ПАОКу победить РФШ в матче Лиги Европы.
- Дубль Хойлунда позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Будё-Глимт» с Хайкиным в матче ЛЕ.
- «Динамо» в серии пенальти победило «Локомотив» и вышло в следующую стадию Кубка России.
- Определились все участники следующих этапов Кубка России.
- Гол Хуммельса на 90+1-й минуте помог «Роме» избежать поражения в матче ЛЕ с «Тоттенхэмом».
- ФИФА объявила номинантов на звание лучшего футболиста 2024 года.
- В Брунее объявили об увольнении президента футбольной ассоциации.
- «Динамо» обратится в ЭСК после матча Кубка России с «Локомотивом».
- Стало известно, какой клуб может возглавить Зинедин Зидан.
- ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ.
- Швёнтек в день сдачи положительного допинг-теста указала, что принимает сразу 14 добавок.
- Хет-трик Берёзкина помог «Локомотиву» обыграть «Трактор» в матче лидеров КХЛ.
Комментарии