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Доннарумма недоволен своим положением в «ПСЖ» — L'Équipe

Доннарумма недоволен своим положением в «ПСЖ» — L'Équipe
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Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма недоволен своим положением во французском клубе.

Как сообщает L'Équipe, Доннарумма был крайне недоволен решением испанского наставника Луиса Энрике оставить его в запасе в недавней встрече Лиги чемпионов c мюнхенской «Баварией». 25-летний голкипер обеспокоен своим положением в команде. Отмечается, что Энрике не уверен в способностях итальянца, поэтому не видит его постоянным игроком стартового состава.

Напомним, российский вратарь Матвей Сафонов конкурирует с Джанлуиджи Доннаруммой за место в стартовом составе «ПСЖ». Россиянин вышел на поле с первых минут в двух последних матчах парижан — с «Тулузой» (3:0) и «Баварией» (0:1).

Действующее трудовое соглашение Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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