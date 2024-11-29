Экс-игрок сборной России Кудряшов рассказал, почему решил завершить карьеру

Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал, почему принял решение завершить карьеру.

«Когда завершил — это было всё. До этого проскальзывали моменты, я чаще думал, что пора. Очень много времени уходило на восстановление. В прошлом году была операция на спину, когда я лежал, хотя восстановление было хорошее, мысли приходили. Спасибо очередной раз Дмитрию Николаевичу Дзукаеву. Он дал мне шанс ещё поиграть на профессиональном уровне. После возвращения в Россию зимние сборы с «Факелом» меня добили — понял, что хватит. Почувствовал выгорание. Сказал: «Хватит, больше не могу», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

На протяжении профессиональной карьеры защитник выступал за такие клубы, как московский «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Сочи» и «Факел». Кудряшов является четырёхкратным обладателем серебряных медалей чемпионата России. Также футболист поиграл в турецких командах — в «Истанбуле» и «Антальяспоре».

За национальную команду защитник выступал на протяжении пяти лет (с 2016 по 2021 год). В футболке сборной России Кудряшов провёл 48 матчей, в которых забил один гол. Игрок обороны выступал на домашнем чемпионате мира — 2018, где принял участие в четырёх из пяти матчей сборной.

Полное интервью с Фёдором Кудряшовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.