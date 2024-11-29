Кудряшов: у меня и так волос нет, а если тренером стану, то и брови с ресницами выпадут!

Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов ответил на вопрос, планирует ли он стать тренером.

«С сентября пошёл учиться в бизнес-школу на спортивный менеджмент. У меня было предложение получить тренерскую лицензию, но отказался. Ещё лет 10-15, глядя в мой аттестат, люди говорили: «Ты должен быть тренером». Но мнение не поменялось. Я смеюсь и говорю: «У меня волос и так уже нет, а если тренером стану, то и брови с ресницами выпадут», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

На протяжении профессиональной карьеры защитник выступал за такие клубы, как московский «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Сочи» и «Факел». Кудряшов является четырёхкратным обладателем серебряных медалей чемпионата России. Также футболист поиграл в турецких командах — в «Истанбуле» и «Антальяспоре».

За национальную команду защитник выступал на протяжении пяти лет (с 2016 по 2021 год). В футболке сборной России Кудряшов провёл 48 матчей, в которых забил один гол. Игрок обороны выступал на домашнем чемпионате мира — 2018, где принял участие в четырёх из пяти матчей сборной.

Полное интервью с Фёдором Кудряшовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.