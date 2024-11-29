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Клаудио Раньери отреагировал на камбэк «Ромы» в матче с «Тоттенхэмом»

Клаудио Раньери отреагировал на камбэк «Ромы» в матче с «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ничейный исход матча Лиги Европы с лондонским «Тоттенхэмом» (2:2).

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
1:0 Мин – 5'     1:1 Н'Дика – 20'     2:1 Джонсон – 34'     2:2 Хуммельс – 90+1'    

«Ребята показали отличную игру. Я был недоволен увиденным во встрече с «Наполи», так как мне не нравится только защищаться. Именно это послание я хотел донести. На этот раз я был предельно ясен и сказал игрокам, что мне не нужна команда, которая думает только об обороне. Если соперник пытается атаковать, то мы должны отвечать тем же», – приводит слова Раньери Football Italia.

Напомним, защитник «Ромы» Матс Хуммельс сравнял счёт в матче на 90+1-й минуте.

В следующем туре общего этапа соревнования «шпоры» встретятся с «Рейнджерс» (12 декабря). В свою очередь, «Рома» сыграет с «Брагой» (12 декабря).

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