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Фёдор Кудряшов: комментаторам тоже нужно следить за тем, что они говорят

Фёдор Кудряшов: комментаторам тоже нужно следить за тем, что они говорят
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Экс-защитник московского «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов высказался о критике нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в адрес телекомментаторов.

«Тут я могу с Дзюбой согласиться. Когда вы смотрите футбол, очень много людей слушает. Комментатор говорит сугубо своё мнение. По большому счёту, он всегда высказывает мнение, к которому прислушивается тысяча людей, но оно не всегда правильное по отношению к другим. Из-за этого у футболистов складывается негативное отношение к комментаторам. Так что им тоже надо следить, что они говорят. Да, круто, что они могут без остановки интересно рассказывать, но что касается отдельных игроков, тут комментатору очень тяжело дать оценку, потому что большинство из них не играло. Смотреть футбол, лёжа на диване, — это одно, а выходить на поле и делать работу на высоком пульсе — другое», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

Ранее 36-летний форвард «Акрона» Артём Дзюба критически высказался в интервью по отношению к комментаторам телеканала «Матч ТВ», работающим на играх Российской Премьер-Лиги.

Полное интервью с Фёдором Кудряшовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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Новости. Футбол
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