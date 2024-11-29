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Нападающий «Ростова» Голенков оценил первую половину сезона для команды

Нападающий «Ростова» Голенков оценил первую половину сезона для команды
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Футболист «Ростова» Егор Голенков оценил первую половину нынешнего сезона для жёлто-синих. После 16 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Валерия Карпина сыграет с «Пари НН» на домашней арене.

«Если говорить про оценку первой половины сезона, то мы его начали довольно неплохо, но потом у команды произошёл спад. Тот отрезок был неудачным для «Ростова». Надеюсь, что мы вышли из этого пике и сейчас будем чувствовать себя получше», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Турнирная таблица РПЛ
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