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ФИФА объявила номинантов на звание лучшего защитника 2024 года

Международная футбольная федерация (ФИФА) объявила номинантов на звание лучшего защитника по итогам 2024 года. В список вошли 22 футболиста, среди которых нашлось место и защитнику «Зенита» Нино.

Полный список претендентов на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Нино («Зенит»), Бремер («Ювентус»), Алессандро Бастони («Интер»), Либерто Какаче («Эмполи»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Данте («Ницца»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Федерико Димарко («Интер»), Жереми Фримпонг («Байер»), Гримальдо («Байер»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Рома»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Алистер Джонстон («Селтик»), Николас Отаменди («Бенфика»), Антонио Рюдигер («Реал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Джонатан Та («Байер»), Вильям Троост-Эконг («Аль-Холуд»), Габриэл Магальянс («Арсенал»).

Ранее ФИФА объявила номинантов на звание лучшего футболиста 2024 года. Претенденты были отобраны на основе их выступлений с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.