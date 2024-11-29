Председатель «Динамо» Гафин: надеюсь, что увидим Скопинцева и Маухуба в этом году на поле

Член совета директор московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о травмированных игрока бело-голубых Дмитрие Скопинцеве и Эль-Мехди Маухубе.

«Знаю, насколько серьёзные повреждения у Скопинцева и Маухуба. Надеемся, что мы ещё увидим их на поле в этом календарном году», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 16 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с грозненским «Ахметом» на выезде. Игра состоится 2 декабря.