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Кроос и Райс вошли в список номинантов на звание лучшего полузащитника года по версии ФИФА

ФИФА назвала 22 номинантов на звание лучшего полузащитника по итогам 2024 года. Среди прочих за награду поборются Джуд Беллингем, Родри, Гранит Джака и Филип Фоден.

В список вошли: Лаутаро Акоста («Ланус»), Тьяго Альмада («Ботафого»), Рауль Баэна («Вильярреал»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Хакан Чалханоглу («Интер»), Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Тони Кроос (без клуба), Гансо («Флуминенсе»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Фермин Лопес («Барселона»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Даниэль Ольмо («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Кристиан Пулишич («Милан»), Деклан Райс («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Хамес Родригес («Райо Вальекано»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Федерико Вальверде («Реал» Мадрид), Флориан Вирц («Байер»), Гранит Джака («Байер»).

Претенденты были отобраны на основе их выступлений с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.