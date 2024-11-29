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Кудряшов скептически отнёсся к идее привлечения Дугласа из «Зенита» в сборную России

Кудряшов скептически отнёсся к идее привлечения Дугласа из «Зенита» в сборную России
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Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов раскрыл, как относится к натурализации бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

— Дуглас Сантос остаётся лучшим левым защитником РПЛ?
— Для меня — да. Хотя этот сезон, может, не так хорош для него. Предыдущие три-четыре года — фантастика!

— Расслабился после получения российского гражданства?
— Не думаю, что расслабился. Тут стоит говорить о командной игре — на поле выходят 11 человек. Видно, что у «Зенита» есть небольшие проблемы, которые пытаются решить ещё с прошлого сезона.

— Как отнеслись к натурализации Сантоса?
— У нас есть тот же Круговой, который в сборной на его позиции может хорошо выступать. На данный момент натурализация не нужна — мы не участвуем в больших турнирах. Сейчас есть возможность продвигать и воспитывать своих футболистов, — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

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