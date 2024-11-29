Кудряшов скептически отнёсся к идее привлечения Дугласа из «Зенита» в сборную России

Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов раскрыл, как относится к натурализации бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.
— Дуглас Сантос остаётся лучшим левым защитником РПЛ?
— Для меня — да. Хотя этот сезон, может, не так хорош для него. Предыдущие три-четыре года — фантастика!
— Расслабился после получения российского гражданства?
— Не думаю, что расслабился. Тут стоит говорить о командной игре — на поле выходят 11 человек. Видно, что у «Зенита» есть небольшие проблемы, которые пытаются решить ещё с прошлого сезона.
— Как отнеслись к натурализации Сантоса?
— У нас есть тот же Круговой, который в сборной на его позиции может хорошо выступать. На данный момент натурализация не нужна — мы не участвуем в больших турнирах. Сейчас есть возможность продвигать и воспитывать своих футболистов, — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.