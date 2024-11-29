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Довбик и Мбаппе — в числе претендентов на звание лучшего нападающего года по версии ФИФА

ФИФА назвала 22 номинантов на звание лучшего нападающего по итогам 2024 года. Среди прочих за награду поборются Гарри Кейн, Букайо Сака и Луис Суарес.

В список вошли: Акрам Афиф («Аль-Садд»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Аль-Кадисия»), Херман Кано («Флуминенсе»), Артём Довбик («Рома»), Виктор Дьёкереш («Спортинг»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Адемола Лукман («Аталанта»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Джамал Мусиала («Бавария»), Суфьян Рахими («Аль-Айн»), Родриго («Реал» Мадрид), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Саломон Рондон («Пачука»), Букайо Сака («Арсенал»), Луис Суарес («Интер Майами»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао), Ламин Ямаль («Барселона»).

Претенденты были отобраны на основе их выступлений с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.