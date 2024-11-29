Булыкин: ничего страшного, что «Локо» вылетел в Путь регионов, — будет кубковый характер

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался по итогам второго матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и московским «Динамо».

«Локомотив» в матче с «Динамо» просто не дотерпел. Команду устраивала ничья, но немножко потеряли концентрацию и пропустили. Надо больше отметить «Динамо», которое забило гол. Время покажет, насколько тяжело будет «Локомотиву» в Пути регионов. Надо смотреть жеребьёвку, на кого попадут. Нет ничего страшного, что команда попала туда, ведь теперь начинается настоящий кубковый характер», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.