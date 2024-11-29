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Булыкин: ничего страшного, что «Локо» вылетел в Путь регионов, — будет кубковый характер

Булыкин: ничего страшного, что «Локо» вылетел в Путь регионов, — будет кубковый характер
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался по итогам второго матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и московским «Динамо».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 89'    

«Локомотив» в матче с «Динамо» просто не дотерпел. Команду устраивала ничья, но немножко потеряли концентрацию и пропустили. Надо больше отметить «Динамо», которое забило гол. Время покажет, насколько тяжело будет «Локомотиву» в Пути регионов. Надо смотреть жеребьёвку, на кого попадут. Нет ничего страшного, что команда попала туда, ведь теперь начинается настоящий кубковый характер», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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