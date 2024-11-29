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Кудряшов: Ташуев помог принять решение закончить, в какой-то степени можно поблагодарить

Кудряшов: Ташуев помог принять решение закончить, в какой-то степени можно поблагодарить
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Экс-защитник московского «Спартака», «Ростова» и «Факела» Фёдор Кудряшов рассказал, что Сергей Ташуев и его тренерские методы поспособствовали решению повесить бутсы на гвоздь.

— У Ташуева много работы со штангой — из-за этого возникали трудности?
— Физически — нет, но психологически было тяжело. Критиковать работу тренера нехорошо, так как не был им, но внутри чувствовал противоборство. Со многим не соглашался в плане подготовки, но понимал, что это главный тренер и я должен выполнять.

— Тренер или его методы подтолкнули к решению закончить?
— Методы. Думаю, всё копилось, а закончилось именно так. Ташуев просто помог принять это решение. В какой-то степени можно его поблагодарить, — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

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