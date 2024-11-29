Игрок «Зенита» Нино номинирован на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА

Международная футбольная федерация (ФИФА) объявила претендентов на звание лучшего защитника по итогам 2024 года. Важно отметить, что в список, состоящий из 22 футболистов, попал бразильский защитник «Зенита» Нино.

Он выступает за сине-бело-голубых с января 2024 года. В нынешнем сезоне Нино провёл за команду Сергея Семака 18 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Трансферный ценник 27-летнего бразильца оценивается в € 10 млн.

Ранее ФИФА объявила номинантов на звание лучшего футболиста 2024 года. Претенденты были отобраны на основе их выступлений с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.