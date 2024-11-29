Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: мяч в матче Лиги Европы за ПАОК поможет Чалову психологически

Дмитрий Булыкин: мяч в матче Лиги Европы за ПАОК поможет Чалову психологически
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего ПАОКа Фёдора Чалова в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с РФШ. Чалов в этой встрече отметился забитым мячом, ПАОК одержал победу со счётом 2:0.

«Забитый мяч в матче Лиги Европы за ПАОК поможет Чалову психологически. Может, он сейчас почувствует уверенность и будет забивать. Но все футболисты разделяют международные матчи от игр чемпионата и Кубка страны. Поэтому Чалову нужно забивать ещё и в чемпионате Греции», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, к ПАОКу Чалов присоединился в летнее межсезонье — 2024.

Материалы по теме
Гол Чалова помог ПАОКу победить РФШ в матче Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android