Дмитрий Булыкин: мяч в матче Лиги Европы за ПАОК поможет Чалову психологически

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего ПАОКа Фёдора Чалова в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с РФШ. Чалов в этой встрече отметился забитым мячом, ПАОК одержал победу со счётом 2:0.

«Забитый мяч в матче Лиги Европы за ПАОК поможет Чалову психологически. Может, он сейчас почувствует уверенность и будет забивать. Но все футболисты разделяют международные матчи от игр чемпионата и Кубка страны. Поэтому Чалову нужно забивать ещё и в чемпионате Греции», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, к ПАОКу Чалов присоединился в летнее межсезонье — 2024.