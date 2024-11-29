Мор — о матче между «Динамо» и «Локомотивом»: победила более удачливая команда

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался по итогам второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Локомотивом».

«Команды действовали очень осторожно, но во втором тайме игра стала раскрываться. Появились моменты. Было очень много борьбы, что не каждый раз видишь в матче Кубка. Где‑то сказывалось волнение. Кажется, даже в чемпионате играют более раскованно, чем в этом матче. Дальше прошла более удачливая команда. Силы были равны», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Динамо» состоялся накануне, 28 ноября. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Основное время игры закончилось со счётом 1:0 в пользу гостей (по сумме двух встреч счёт стал 2:2), в серии пенальти сильнее также оказались бело-голубые (4:3).