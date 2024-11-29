Агент Тюкавина: у Кости всё летело в прошлом сезоне, а в этом году его как будто сглазили

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игре нападающего в этом сезоне. Тюкавин забил пять мячей в 16 матчах РПЛ.

«Костя так здорово пробил в матче с «Локомотивом», что, даже попав в руку вратаря, мяч залетел в ворота. Наверное, у него всё накопилось, что не забивал. Он классно положил корпус, усилив свой удар, а также вложил в него всю свою злость и всё, что мог. Получилось идеально по траектории, ведь он не пробил выше ворот. Дай бог, чтобы Костю теперь прорвёт. У него были моменты в первом тайме. Можно вспомнить, как он неплохо обыграл защитника. Даже чисто психологически он всегда бегает по полю с улыбкой, а здесь было настолько большое напряжение. Как говорится, от любви до ненависти всего один шаг. У него есть моменты, но просто не идёт. Если в прошлом сезоне всё летело и было на автоматизме, то в этом году его как будто сглазили. Думаю, что всё будет нормально.

Мне кажется, вызов в сборную России стал перезагрузкой для Кости. У Карпина довольно интенсивные тренировки, а также он пообщался с другими ребятами. Под конец года всё равно друг от друга устаёшь в одной команде. Это можно сравнить, если бы футболисты вместе жили в одном доме. Понятное дело, что у многих накапливается усталость. Сейчас будет отпуск, все уедут, отдохнут и вернутся с новыми силами. Костя мог забить в матче с «Факелом», когда бил головой. Бывает, что просто не фартит. Но было бы хуже, если не было бы моментов и человек просто бегал сам по себе. Всё равно я не отказываюсь от своих слов, что Костя за сезон забьёт свои 15 голов. В прошлом сезоне он тоже несколько игр не забивал, а потом пошла серия, когда стал забивать», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.