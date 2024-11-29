Экс-защитник «Спартака» Кудряшов объяснил спад результатов «Зенита» в РПЛ

Экс-защитник московского «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов объяснил спад результатов «Зенита» в чемпионате России.

«Думаю, уровень всех команд начал подтягиваться к одному знаменателю. Понятно, что есть игроки, которые решают за счёт индивидуального мастерства. Но в целом наш чемпионат выровнялся. Даже аутсайдеры дают бой лидерам. После каждого тура смотрю результаты и статистику. Очень нравится сейчас «Локомотив». В прошлом году говорил, что Мусаев в «Краснодаре» себя покажет, — этот год подтверждает. Очень хочется, чтобы команда Галицкого чего-то добилась. Человек вложил много денег и сил в развитие города и команды. Он заслуживает что-то выиграть», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.