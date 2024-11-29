Дмитрий Булыкин оценил гол Тюкавина в матче Кубка России с «Локомотивом»

Бывший футболист «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин оценил гол нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».

«У Тюкавина получился очень красивый гол в ворота «Локомотива» — он очень хорошо приложился и попал по мячу. А также этот мяч был очень важен, хотя Костя потом не забил пенальти и в игре до забитого гола не реализовал свой момент. Митрюшкину можно было как-то среагировать, но у Тюкавина всё здорово получилось — ничего нельзя изменить. У вратаря очень большие шансы пропустить такой мяч, если только не попадут в него», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.