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Дмитрий Булыкин оценил гол Тюкавина в матче Кубка России с «Локомотивом»

Дмитрий Булыкин оценил гол Тюкавина в матче Кубка России с «Локомотивом»
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Бывший футболист «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин оценил гол нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 89'    

«У Тюкавина получился очень красивый гол в ворота «Локомотива» — он очень хорошо приложился и попал по мячу. А также этот мяч был очень важен, хотя Костя потом не забил пенальти и в игре до забитого гола не реализовал свой момент. Митрюшкину можно было как-то среагировать, но у Тюкавина всё здорово получилось — ничего нельзя изменить. У вратаря очень большие шансы пропустить такой мяч, если только не попадут в него», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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