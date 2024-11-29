Стало известно, какие клубы АПЛ хотят купить Угальде из «Спартака» — источник

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде может перебраться в чемпионат Англии в ближайшее время. За футболистом следят сразу четыре клуба из АПЛ. Речь о «Борнмуте», «Брайтоне», «Кристал Пэлас» и «Брентфорде», сообщил инсайдер Экрем Конур.

Отмечается, что клубы из чемпионата Англии посылали своих скаутов на матчи «Спартака» с «Акроном» и «Локомотивом». Представители АПЛ остались довольны игрой Угальде, который оформил покер в матче с железнодорожниками (5:2).

Ранее зарубежные СМИ также писали, что в услугах Угальде заинтересованы команды из Италии, Португалии и Испании. На данный момент Манфред лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.