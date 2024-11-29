Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Локомотива» Воробьёв заявил, что железнодорожники переживают спад в игре

Нападающий «Локомотива» Воробьёв заявил, что железнодорожники переживают спад в игре
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв полагает, что команда Михаила Галактионова переживает игровой спад.

— Считаете, у «Локомотива» сейчас спад?
— Да. Чуть-чуть мы сбавили к себе требования на тренировках. Сейчас добавим, и в следующих играх всё будет хорошо.

— В чемпионате «Спартак» сократил отставание от «Локомотива». Есть волнение, что соперник нагоняет?
— Да нет. Всё хорошо, — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, накануне, 28 ноября, состоялся второй матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Динамо». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Основное время игры закончилось со счётом 1:0 в пользу гостей (по сумме двух встреч счёт стал 2:2), в серии пенальти сильнее также оказались бело-голубые (4:3).

Материалы по теме
Мор — о матче между «Динамо» и «Локомотивом»: победила более удачливая команда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android