Нападающий «Локомотива» Воробьёв заявил, что железнодорожники переживают спад в игре

Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв полагает, что команда Михаила Галактионова переживает игровой спад.

— Считаете, у «Локомотива» сейчас спад?

— Да. Чуть-чуть мы сбавили к себе требования на тренировках. Сейчас добавим, и в следующих играх всё будет хорошо.

— В чемпионате «Спартак» сократил отставание от «Локомотива». Есть волнение, что соперник нагоняет?

— Да нет. Всё хорошо, — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, накануне, 28 ноября, состоялся второй матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Динамо». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Основное время игры закончилось со счётом 1:0 в пользу гостей (по сумме двух встреч счёт стал 2:2), в серии пенальти сильнее также оказались бело-голубые (4:3).