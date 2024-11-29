Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кудряшов: если Батраков проведёт этот и следующий сезон на таком уровне — уедет в Европу

Кудряшов: если Батраков проведёт этот и следующий сезон на таком уровне — уедет в Европу
,
Комментарии

Экс-защитник московского «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов поделился мнением о молодой звезде «Локомотива» Алексее Батракове.

— На мой взгляд, он стал себя проявлять ещё в конце прошлого сезона, когда начал играть. Сейчас же это лучший игрок чемпионата. У него классные лидерские качества, видение поля. Если он сможет этот и следующий сезон провести на таком уровне, уедет в Европу в хороший клуб и чемпионат.

— Какой бы совет ему дали?
— Повторюсь: поиграть ещё тут, а потом ехать. Думаю, он сам не против. Есть хорошие примеры — братья Миранчуки, Головин. При этом все на его позиции и играют, — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Пересидел я в «Спартаке», раньше надо было уходить». Кудряшов — в гостях у «Чемпионата»
Эксклюзив
«Пересидел я в «Спартаке», раньше надо было уходить». Кудряшов — в гостях у «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android