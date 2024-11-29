Кудряшов: если Батраков проведёт этот и следующий сезон на таком уровне — уедет в Европу

Экс-защитник московского «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов поделился мнением о молодой звезде «Локомотива» Алексее Батракове.

— На мой взгляд, он стал себя проявлять ещё в конце прошлого сезона, когда начал играть. Сейчас же это лучший игрок чемпионата. У него классные лидерские качества, видение поля. Если он сможет этот и следующий сезон провести на таком уровне, уедет в Европу в хороший клуб и чемпионат.

— Какой бы совет ему дали?

— Повторюсь: поиграть ещё тут, а потом ехать. Думаю, он сам не против. Есть хорошие примеры — братья Миранчуки, Головин. При этом все на его позиции и играют, — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.