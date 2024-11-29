Агент Тюкавина: говорят, что Костя после первого сезона поймал звезду, но это не так

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, считает, что нападающий не стал хуже по сравнению с прошлым сезоном.

«В данный момент у Кости футбол на втором месте, на первом у него семья, ведь у него маленькая дочка. Но не могу сказать, что он где-то не выкладывается. Его работа на тренировках всё равно никуда не денется. Самое главное, что он не падает ниже своего уровня. Бывает, говорят, что он забил много в первом сезоне и получил все призы, а сейчас типа поймал звезду. Но это не так. Я его знаю. Он к режиму относится серьёзно. Он уже 2 января начнёт беговую работу, когда все будут отдыхать. Футбол — это не только хобби, но тяжёлая и серьёзная работа», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.