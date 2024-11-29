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Джапо: переход в махачкалинское «Динамо» — лучшее моё решение

Джапо: переход в махачкалинское «Динамо» — лучшее моё решение
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Защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо заявил, что переход в российский клуб считает лучшим решением для себя. Футболистом «Динамо» Джапо стал в июле 2024 года.

—Летом у меня было несколько вариантов, но я посчитал, что трансфер в «Динамо» будет лучшим из них. Учитывая мой стиль игры, Россия — лучший выбор для меня.

— Вы говорите про несколько вариантов. Из России или из других стран?
— Из Европы. Из России было предложение только от «Динамо», — приводит слова Джапо «РБ Спорт».

Яну 22 года, ранее он выступал за словенский «Домжале». За махачкалинское «Динамо» Джапо дебютировал 1 августа, выйдя в основном составе в домашнем матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». Действующий контракт защитника с «Динамо» рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость словенца в € 400 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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