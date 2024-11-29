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Экс-игрок «Краснодара» Кудряшов рассказал, чем его поразил Галицкий

Экс-игрок «Краснодара» Кудряшов рассказал, чем его поразил Галицкий
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Экс-защитник московского «Спартака», «Ростова» и «Краснодара» Фёдор Кудряшов рассказал, чем его поразил президент «быков» Сергей Галицкий.

«Я не раз говорил, что меня поразило, когда я приехал в Краснодар и начал тренироваться. Там все условия для футболистов! Сергей Николаевич раз в неделю приезжал на тренировки, подходил к каждому футболисту, здоровался, узнавал, как семья, дела. Он знал всё о всех травмах, спрашивал: «Как колено?» Это был 2011 год, он был в команде, был вовлечён в неё. Ему было интересно, какой климат в команде, как себя чувствуют игроки. Вот это меня поразило!

Второй раз такое отношение я увидел только в Турции, когда играл в Анталье. Их руководитель, как Сергей Николаевич, всё знал о команде, тепло общался. Хотя для турок нормально, когда руководитель общается с футболистами. В России такое редкость», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

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