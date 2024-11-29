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Гришин: ЦСКА нужно побеждать «Рубин» с любым счётом, самое главное — забрать три очка

Гришин: ЦСКА нужно побеждать «Рубин» с любым счётом, самое главное — забрать три очка
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался в преддверии матча 17-го тура РПЛ между армейцами и «Рубином».

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА предстоит трудный матч с «Рубином». Казанцы играли в Кубке России без четырёх основных футболистов: Даку, Кабутова и ещё пары ребят. Но армейцам нужно набирать очки, чтобы быть в гонке за призовые места. Понятно, что «Рубин» будет играть от обороны, а ЦСКА на своём поле нужно атаковать и как-то взламывать очень хорошую защиту казанцев. Армейцам нужно побеждать с любым счётом, ведь самое главное — забрать три очка. В игре может быть всё. Если у ЦСКА пойдёт игра, то команда может забить много, а если не пойдёт, будет сложно. Мы можем только предполагать, а игра покажет. Но хотелось бы увидеть много забитых голов», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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